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23:10 (мск), источник: Ведомости

Генсек ООН заявил об угрозе массового голода в мире

В 2020 г. в мире от острого голода страдали свыше 88 млн человек, что на 20% выше показателя предыдущего года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерриша.

«По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН.

Климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию, отметил он.

По словам Гутерриша, 150 тыс. человек рискуют умереть от голода, а еще 16 млн столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности.

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«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах», — добавил генсек ООН.

В Йемене из-за пятилетнего конфликта 4 млн человек покинули свои дома, в связи с этим половина детей в стране, а именно 2,3 млн, в этом году столкнется с острым недоеданием. А из-за продовольственного кризиса в Конго с острым голодом столкнулись почти 21,8 млн человек.

В свою очередь, в Южном Судане одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы, добавил Гутерреш.

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