Генсек ООН заявил об угрозе массового голода в мире

«По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — сказал он на заседании Совета безопасности ООН.
Климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию, отметил он.
По словам Гутерриша, 150 тыс. человек рискуют умереть от голода, а еще 16 млн столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности.
«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает более 30 миллионов человек в более чем 30 странах», — добавил генсек ООН.
В Йемене из-за пятилетнего конфликта 4 млн человек покинули свои дома, в связи с этим половина детей в стране, а именно 2,3 млн, в этом году столкнется с острым недоеданием. А из-за продовольственного кризиса в Конго с острым голодом столкнулись почти 21,8 млн человек.
В свою очередь, в Южном Судане одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы, добавил Гутерреш.