Видео без ограничений

10:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
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В России обнаружились камеры наблюдения с общедоступными данными.
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Более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения, размещенных в том числе на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях России, имеют открытые
Порядка 6,3 тыс. камер видеонаблюдения, расположенных на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов в России, оказались уязвимы, рассказали «Ъ» в компании Avast со ссылкой на данные поисковой системы по интернету вещей Shodan.io.
«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», — пояснили в Avast.
Россия, по данным Shodan.io, находится на пятом месте по числу камер видеонаблюдения с открытым IP. На первых строчках располагаются Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Во всем мире около 124 тыс. камер имеют такую уязвимость.
Россия сейчас занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения, оценивали ранее аналитики Telecom Daily.
В Москве, например, число городских камер видеонаблюдения превышает 170 тыс. а затраты столицы на модернизацию систем видеонаблюдения и анализа информации с камер постоянно растут. Если в 2019 году департамент информационных технологий Москвы потратил на эти цели 60,8 млрд руб., в 2020-м — около 68 млрд руб., то по итогам 2021 года расходы ожидаются на уровне 70,8 млрд руб., следует из информации на сайте Мосгордумы. В январе стало известно, что мэрия Москвы до 2025 года потратит почти 3 млрд руб. на систему видеонаблюдения в Новой Москве.
При этом данные с городских камер уже неоднократно утекали.
В сентябре прошлого года общественная организация «Роскомсвобода» в суде потребовала от властей Москвы остановить работу уличной системы по распознаванию лиц. Организацию беспокоило, что в даркнете можно легко купить подробные данные о передвижениях людей, которые собираются с помощью городских камер. В январе пользователь сайта Habr обнаружил уязвимость, позволяющую проникнуть в систему видеонаблюдения ОАО РЖД. По его словам, проблема была связана с незамененными паролями, установленными по умолчанию на маршрутизаторах компании MikroTik.
Доступ к ряду камер сегодня защищен самыми простыми паролями, которые легко можно подобрать, подтверждает гендиректор компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров. Такие камеры, по его словам, могут быть размещены в том числе в банках, что потенциально грозит утечками данных кредитных карт и паспортов клиентов кредитных организаций. На базе камер с открытым IP можно организовать нелегальную систему видеонаблюдения или аналитики, допускает господин Бедеров. Если дополнить такую систему модулями распознавания лиц, получится система тотальной слежки, рассуждает он.
Злоумышленники могут, например, зайти в корпоративную сеть компании через уязвимые камеры, создать сеть ботов или использовать их как вычислительный ресурс.
Если уязвимые камеры видеонаблюдения установлены дома, то, по его словам, их взлом грозит потерей частной жизни.
Данные, собираемые с камер как коммерческих, так и государственных структур, можно отнести к персональным, отмечает исполнительный директор компании Faceter Russia Эдуард Костырев. По такой информации можно, например, определять геолокацию человека, предупреждает эксперт. Такая информация, по его мнению, может продаваться в рекламных целях.
Анастасия Гаврилюк, Арина Барабанова