03:52 (мск), источник: ТАСС
Попова: пожилых россиян со снятием режима самоизоляции нужно первыми прививать от COVID-19
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор видит риск распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей
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Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова.
«И риск — это, конечно, отмена изоляции для людей старше 60−65 лет. Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес», — сказала она.
Попова подчеркнула, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать. Это позволит избежать риска их заражения коронавирусом.