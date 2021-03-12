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03:52 (мск), источник: ТАСС

Попова: пожилых россиян со снятием режима самоизоляции нужно первыми прививать от COVID-19

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор видит риск распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей из-за отмены режима самоизоляции, поэтому именно эту категорию необходимо максимально быстро привить от ковида.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Анна Попова.

«И риск — это, конечно, отмена изоляции для людей старше 60−65 лет. Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес», — сказала она.

Попова подчеркнула, что именно эту категорию людей нужно максимально быстро прививать. Это позволит избежать риска их заражения коронавирусом.

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