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08:21 (мск), источник: ТАСС

Попова: новый тип вируса птичьего гриппа, видимо, будет передаваться от человека человеку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новый тип вируса птичьего гриппа A (H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — сказала она.

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Попова подчеркнула, что есть время подготовиться к такому сценарию — разработать тесты и создать вакцину.

«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, выявление этого вируса у людей стало «открытием мирового уровня» и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.

В феврале Попова заявила, что ученые центра «Вектор» подтвердили первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A (H5N8). Тогда сообщалось, что заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц.

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