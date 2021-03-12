Попова: новый тип вируса птичьего гриппа, видимо, будет передаваться от человека человеку

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — сказала она.
Попова подчеркнула, что есть время подготовиться к такому сценарию — разработать тесты и создать вакцину.
«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — добавила собеседница агентства.
По ее словам, выявление этого вируса у людей стало «открытием мирового уровня» и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.
В феврале Попова заявила, что ученые центра «Вектор» подтвердили первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A (H5N8). Тогда сообщалось, что заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года произошла вспышка среди поголовья птиц.