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11:44 (мск), источник: ТАСС

Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Обращение о блокировке было направлено администрации Facebook 5 марта.

Источник: AP 2020

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Компания Facebook по требованию Роскомнадзора удалила рекламу вакансий наркокурьеров. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

«Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публикующих рекламу вакансий наркокурьеров», — говорится в сообщении.

Обращение о блокировке было направлено администрации Facebook 5 марта.

«Роскомнадзор также потребовал от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответе представителей Facebook Роскомнадзору сообщается, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. Расследование будет продолжено», — добавили в Роскомнадзоре.

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