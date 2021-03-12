11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Последняя трапеза доисторической мухи озадачила ученых
Некоторые виды древних мух могли выполнять функции современных пчел.
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Ученые впервые узнали, чем питались мухи, жившие в Европе около 47,5 миллиона лет назад.
Они смогли в буквальном смысле заглянуть в брюхо окаменелого насекомого, найденного в заброшенном карьере недалеко от Франкфурта в Германии. Обнаруженная здесь муха оказалась ранее неизвестным видом, получившим название Hirmoneura messelense.
Последний обед насекомых может многое поведать о том, какие растения росли в том или ином регионе и как они опылялись, но такие находки чрезвычайно редки, говорят ученые в статье, опубликованной в Current Biology.
Как оказалось, найденная муха незадолго перед смертью лакомилась пыльцой. Изучив желудок и кишечник насекомого под микроскопом, ученые заметили следы пыльцы как минимум четырех семейств растений, в том числе дербенниковых, виноградовых, сапотовых и маслиновых.
На груди и брюшке у мухи ученые также заметили щетинки, с помощью которых она могла переносить пыльцу.
Находка говорит о том, что некоторые виды древних мух питались в основном пыльцой субтропических растений. При этом они, скорее всего, выполняли роль главных опылителей этих видов. Традиционно опылителями считаются разные виды пчел, а роль мух считается вторичной. Но в древности, допускают ботаники, роли насекомых могли быть прямо противоположными.
Анна Лысенко