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11:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Последняя трапеза доисторической мухи озадачила ученых

Некоторые виды древних мух могли выполнять функции современных пчел.

Источник: Senckenberg / Current Biology

Ученые впервые узнали, чем питались мухи, жившие в Европе около 47,5 миллиона лет назад.

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Они смогли в буквальном смысле заглянуть в брюхо окаменелого насекомого, найденного в заброшенном карьере недалеко от Франкфурта в Германии. Обнаруженная здесь муха оказалась ранее неизвестным видом, получившим название Hirmoneura messelense.

Последний обед насекомых может многое поведать о том, какие растения росли в том или ином регионе и как они опылялись, но такие находки чрезвычайно редки, говорят ученые в статье, опубликованной в Current Biology.

Как оказалось, найденная муха незадолго перед смертью лакомилась пыльцой. Изучив желудок и кишечник насекомого под микроскопом, ученые заметили следы пыльцы как минимум четырех семейств растений, в том числе дербенниковых, виноградовых, сапотовых и маслиновых.

Источник: Fridgeir Grímsson / Current Biology

На груди и брюшке у мухи ученые также заметили щетинки, с помощью которых она могла переносить пыльцу.

Находка говорит о том, что некоторые виды древних мух питались в основном пыльцой субтропических растений. При этом они, скорее всего, выполняли роль главных опылителей этих видов. Традиционно опылителями считаются разные виды пчел, а роль мух считается вторичной. Но в древности, допускают ботаники, роли насекомых могли быть прямо противоположными.

Анна Лысенко

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