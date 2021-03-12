В Испании обнаружили похороненную в сосуде загадочную «царицу»

Находка в испанском регионе Мерсия была сделана еще в 2014 году, но научный отчет о ней опубликован в журнале Antiquity только сейчас. По словам археологов, это «одно из самых богатых захоронений бронзового века, когда-либо найденных в Европе».
Сосуд с костями и многочисленными артефактами был найден под полом древнего здания, которое могло служить дворцом. Его построили представители эль-аргарской археологической культуры, которая процветала в Иберии с 2200 по 1550 год до нашей эры.
Похороненной в сосуде женщине на момент смерти было от 25 до 30 лет, а мужчине — от 35 до 40. Они умерли вместе в середине XVII века до нашей эры. У пары была общая дочь, похороненная поблизости. Генетический анализ останков помог подтвердить родство.
Мужчину похоронили с медным браслетом, серебряными застежками и мужскими золотыми серьгами. Женских украшений оказалось намного больше. Это серебряные браслеты, кольца, а также редкая, напоминающая корону серебряная диадема. Такое украшение говорит об особом статусе похороненной женщины, которая, очевидно, являлась правительницей.
Здание, под которым похоронили пару, выполняло роль дома и места собраний одновременно. Ученые обнаружили следы скамеек, расставленных для многочисленных посетителей. Дворец был уничтожен пожаром вскоре после того, как правительницу и ее супруга предали земле.