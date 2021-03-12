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12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании обнаружили похороненную в сосуде загадочную «царицу»

В Испании обнаружено загадочное захоронение неизвестной правительницы бронзового века. Она была похоронена в большом глиняном сосуде вместе со своим супругом и множеством ценных украшений под полом древнего дворца.

Источник: Arqueoecologia Social Mediterrània Research Group, Universitat Autònoma de Barcelona

Находка в испанском регионе Мерсия была сделана еще в 2014 году, но научный отчет о ней опубликован в журнале Antiquity только сейчас. По словам археологов, это «одно из самых богатых захоронений бронзового века, когда-либо найденных в Европе».

Сосуд с костями и многочисленными артефактами был найден под полом древнего здания, которое могло служить дворцом. Его построили представители эль-аргарской археологической культуры, которая процветала в Иберии с 2200 по 1550 год до нашей эры.

Источник: Arqueoecologia Social Mediterrània Research Group, Universitat Autònoma de Barcelona

Похороненной в сосуде женщине на момент смерти было от 25 до 30 лет, а мужчине — от 35 до 40. Они умерли вместе в середине XVII века до нашей эры. У пары была общая дочь, похороненная поблизости. Генетический анализ останков помог подтвердить родство.

Мужчину похоронили с медным браслетом, серебряными застежками и мужскими золотыми серьгами. Женских украшений оказалось намного больше. Это серебряные браслеты, кольца, а также редкая, напоминающая корону серебряная диадема. Такое украшение говорит об особом статусе похороненной женщины, которая, очевидно, являлась правительницей.

Источник: Arqueoecologia Social Mediterrània Research Group, Universitat Autònoma de Barcelona

Здание, под которым похоронили пару, выполняло роль дома и места собраний одновременно. Ученые обнаружили следы скамеек, расставленных для многочисленных посетителей. Дворец был уничтожен пожаром вскоре после того, как правительницу и ее супруга предали земле.

Источник: Arqueoecologia Social Mediterrània Research Group, Universitat Autònoma de Barcelona
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Анна Лысенко

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