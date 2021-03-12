Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
13:04 (мск), источник: Известия

Адвокат выступила против рабочей четырехдневки для женщин

Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко в беседе с «Известиями» 12 марта выступила против рабочей четырехдневки для женщин.

Источник: Агентство «Москва»

«Сразу встает вопрос о зарплате, изменится ли ее уровень? Если да, то женщины и сами будут не в восторге от урезания зарплат, уменьшения своего дохода. А если нет, то кто будет оплачивать дополнительный выходной? Не возникнет ли дискриминации по половому признаку при трудоустройстве, которая и так присутствует на рынке труда. Ведь нести дополнительные затраты, трудоустраивая женщину, работодатель вряд ли захочет — проще взять мужчину», — сказала адвокат.

С другой стороны, усилия женщин в борьбе за гендерное равенство обнулятся, если будет принято решение ввести дополнительный выходной именно для женщин, отметила Данильченко.

«Кроме того, мужчины тоже занимаются домашними делами. Да, наверное, в общей массе их меньше, чем женщин, но они точно есть. Поэтому если уж и вводить дополнительный выходной, то для всех граждан, без ограничений по половому признаку», — добавила адвокат.

Новость
Как установить здоровые границы с родителями

При этом такое решение нужно принимать только после широкого общественного обсуждения и тщательного анализа, заключила специалист.

Накануне уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Позже в этом же месяце стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Убить «Драконом»: артхаус против диснеевского блокбастера
Пыль и брызги: «народный» кроссовер встретился с «Каспийским монстром»
Киев обвинили в нелогичности по делу о Харьковских соглашениях
Детям в «подозрительно бедных» семьях хотят ограничить пособия
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 2 года
В Испании обнаружили похороненную в сосуде загадочную «царицу»
Последняя трапеза доисторической мухи озадачила ученых
Норвежский медработник отреагировал на слова Вяльбе о допинге
Hi-Tech
Раскрыт новый истребитель США. Его заметили на фото Чем он отличается от остальных?
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дети
В моду вошли «беременные» пальто (фото) Подсказываем, какое весеннее пальто лучше всего выбрать
Леди
Валерия в пиджаке с нелепой розовой отделкой разочаровала фанатов Модный промах 52-летней певицы
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Баженов восстановил памятник советским воинам в Москве
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь