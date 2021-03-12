15:40 (мск), источник: Daily Storm
Тюрьма — не ГУЛАГ: в СПЧ оценили идею ФСИН отправлять зэков работать в Арктику
По мнению Николая Сванидзе и Сергея Цыпленкова, следует разобраться, законно ли заставлять людей работать за Полярным кругом.
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Намерение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отправлять заключенных на очистку Арктической зоны нужно проверить на предмет законности. Такое мнение в беседе с Daily Storm выразили члены Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе и Сергей Цыпленков.
По словам Сванидзе, нельзя превращать тюрьму в каторгу с условиями, как во времена сталинского ГУЛАГа.
«Я не знаю, насколько это намерение ФСИН согласуется с законом. Но при поверхностном рассмотрении мне это очень сильно не нравится. Потому что это очень тяжелая зона. Можно предложить, что работа там очень сильно вредна для здоровья заключенных, — сказал Сванидзе. — Это уже сильное ужесточение наказания. Напоминает каторгу или тяжелые работы в сталинских лагерях».
Исполнительный директор Гринпис России, член СПЧ Сергей Цыпленков в беседе с Daily Storm отметил, что идея ФСИН об отправке в Арктическую зону заключенных требует детального рассмотрения. По мнению правозащитника, важно не столько место отбывания наказания, сколько созданные условия для людей.
«В этом вопросе нужно смотреть много деталей, чтоб сформулировать четкую позицию. Поэтому хотелось бы ознакомиться с документами. В первую очередь узнать, насколько все законно», — заявил член СПЧ.
«Поверьте, любой труд в комфортных и некомфортных климатических условиях можно сделать как издевательство над человеком. Вспомните подпольные фабрики в Москве и Подмосковье, где люди работали практически в рабских условиях. Это были не заключенные, а мигранты. То есть вопрос климата в Арктике не является главным», — рассуждает Цыпленков.
«Понимаете, ГУЛАГ можно сделать на территории Москвы и Московской области. К примеру, заставлять 24 часа на плохом оборудовании в плохих условиях шить робы. Люди будут так же страдать [как в сталинские времена] и умирать в том числе. А можно канал имени Москвы строить не костями заключенных, а современной техникой с соблюдением всех норм», — пояснил правозащитник.
Ранее директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что осужденных могут задействовать в очистке Арктической зоны. Калашников добавил, что ведомству уже удалось договориться на этот счет с руководством Красноярского края и администрацией города Норильска. Он попросил руководителей территориальных органов ФСИН из Арктической зоны «продолжить работу по данному направлению».
Калашников ранее заявил о готовности ФСИН подключить свои трудовые и производственные ресурсы в рамках массового изготовления контейнеров для раздельного сбора отходов. К этому, по словам Калашникова, ведомство может привлечь заключенных под стражу, а также тех, кто приговорен к принудительным и испытательным работам.
В декабре 2020 года сообщалось, что ФСИН изучает возможность принудительно направлять заключенных очищать Арктику от накопленного загрязнения. Отмечалось, что там можно размещать модульные бараки. Уточнялось, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек.