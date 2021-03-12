Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 мартаНачало Февральской революции в России, возвращение Москве статуса столицы страны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
24Скончался актер Андрей Мягков
15:40 (мск), источник: Daily Storm

Тюрьма — не ГУЛАГ: в СПЧ оценили идею ФСИН отправлять зэков работать в Арктику

По мнению Николая Сванидзе и Сергея Цыпленкова, следует разобраться, законно ли заставлять людей работать за Полярным кругом.

Источник: AP 2020

Намерение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отправлять заключенных на очистку Арктической зоны нужно проверить на предмет законности. Такое мнение в беседе с Daily Storm выразили члены Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе и Сергей Цыпленков.

По словам Сванидзе, нельзя превращать тюрьму в каторгу с условиями, как во времена сталинского ГУЛАГа.

«Я не знаю, насколько это намерение ФСИН согласуется с законом. Но при поверхностном рассмотрении мне это очень сильно не нравится. Потому что это очень тяжелая зона. Можно предложить, что работа там очень сильно вредна для здоровья заключенных, — сказал Сванидзе. — Это уже сильное ужесточение наказания. Напоминает каторгу или тяжелые работы в сталинских лагерях».

Читайте также
Адвокат сообщил о возбуждении уголовного дела против отца сестер Хачатурян

Исполнительный директор Гринпис России, член СПЧ Сергей Цыпленков в беседе с Daily Storm отметил, что идея ФСИН об отправке в Арктическую зону заключенных требует детального рассмотрения. По мнению правозащитника, важно не столько место отбывания наказания, сколько созданные условия для людей.

«В этом вопросе нужно смотреть много деталей, чтоб сформулировать четкую позицию. Поэтому хотелось бы ознакомиться с документами. В первую очередь узнать, насколько все законно», — заявил член СПЧ.

«Поверьте, любой труд в комфортных и некомфортных климатических условиях можно сделать как издевательство над человеком. Вспомните подпольные фабрики в Москве и Подмосковье, где люди работали практически в рабских условиях. Это были не заключенные, а мигранты. То есть вопрос климата в Арктике не является главным», — рассуждает Цыпленков.

По его словам, организовать работу заключенных можно «как издевательство» или же «более-менее нормально», поэтому все зависит от ФСИН.

«Понимаете, ГУЛАГ можно сделать на территории Москвы и Московской области. К примеру, заставлять 24 часа на плохом оборудовании в плохих условиях шить робы. Люди будут так же страдать [как в сталинские времена] и умирать в том числе. А можно канал имени Москвы строить не костями заключенных, а современной техникой с соблюдением всех норм», — пояснил правозащитник.

Читайте также
«Норникель» выплатил рекордный штраф за экологическую катастрофу в Арктике

Ранее директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что осужденных могут задействовать в очистке Арктической зоны. Калашников добавил, что ведомству уже удалось договориться на этот счет с руководством Красноярского края и администрацией города Норильска. Он попросил руководителей территориальных органов ФСИН из Арктической зоны «продолжить работу по данному направлению».

Калашников ранее заявил о готовности ФСИН подключить свои трудовые и производственные ресурсы в рамках массового изготовления контейнеров для раздельного сбора отходов. К этому, по словам Калашникова, ведомство может привлечь заключенных под стражу, а также тех, кто приговорен к принудительным и испытательным работам.

В декабре 2020 года сообщалось, что ФСИН изучает возможность принудительно направлять заключенных очищать Арктику от накопленного загрязнения. Отмечалось, что там можно размещать модульные бараки. Уточнялось, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тюрьма — не ГУЛАГ: в СПЧ оценили идею ФСИН отправлять зэков работать в Арктику
Наказали или нет? В полиции Москвы дали разные ответы о сотрудниках, заклеивших жетоны
Киев обвинили в нелогичности по делу о Харьковских соглашениях
СМИ: десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca складируют в США
Акционер «Спартака» подал иск к клубу на 88 млн рублей
Древняя структура в Гренландии озадачила геологов
Ветер срывает крыши и сдувает машины в Новороссийске (видео)
Детям в «подозрительно бедных» семьях хотят ограничить пособия
Hi-Tech
Смартфоны снова удивляют: невероятные возможности нового китайца Можно разглядеть ворсинки на одежде или пиксели на экране
Горячие темы на Авто
Приехали. 463
Развлекательно -познавательная тема. 383
Замечено --(уже давно ) 262
Предложение --(когда проснётесь ) 248
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
Дети
В моду вошли «беременные» пальто (фото) Подсказываем, какое весеннее пальто лучше всего выбрать
Леди
Валерия в пиджаке с нелепой розовой отделкой разочаровала фанатов Модный промах 52-летней певицы
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь