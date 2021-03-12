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20:00 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой COVID-19

Ученые выяснили, что беременные в два раза чаще болеют тяжелой формой коронавируса, чем другие молодые женщины. Об этом сообщает журнал BMJ.

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Источник: Reuters

Отмечается, что эксперты из Бирмингемского университета изучили результаты 192 исследований о влиянии COVID-19 на беременных и детей.

Так, они смогли узнать, что беременные женщины в 2,1 раза чаще оказывались в реанимации из-за коронавируса, а риск необходимости вентиляции легких у них был в 2,6 раза выше, чем у остальных женщин.

При этом риск заражения тяжелой формой новой коронавирусной инфекцией выше среди представительниц этнических меньшинств, а также тех, у кого есть хронические заболевания.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса Pfizer начали испытывать на беременных.

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