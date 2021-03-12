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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые воссоздадут «компьютер», которому почти 2 тысячи лет

Устройство с шестернями, стрелками и циферблатом было сложным астрономическим калькулятором.

Источник: UCL
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Загадочный Антикитерский механизм, который называют первым механическим компьютером в истории и шедевром механики, наконец будет воссоздан.

Исследователи из Великобритании и США намерены в точности повторить механическое устройство, которому почти 2 тысячи лет, используя современное оборудование.

Антикитерский механизм был поднят в 1901 году с древнего судна, затонувшего недалеко от греческого острова Андикитира. Устройство с шестернями, стрелками и циферблатом было сложным астрономическим калькулятором. С его помощью можно было предсказывать движение пяти известных на момент создания механизма планет, фазы Луны, солнечные и лунные затмения и даже даты проведения Олимпийских и других греческих игр. Считается, что оно было создано около 80 года нашей эры.

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Рентген, томография и другие исследования находки, проведенные разными учеными, показали, что механизм был чрезвычайно сложным для своего времени. До сих пор его не удавалось реконструировать полностью, так как две трети устройства, которое когда-то помещалось в небольшую коробку, отсутствуют. Сохранилось 82 отдельных фрагмента, в том числе 30 бронзовых шестерен.

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Антикитерский механизм в Национальном археологическом музее в Афинах

Новая команда исследователей использовала все предыдущие реконструкции, а также математический метод, описанный древнегреческим философом Парменидом. Они разработали модель устройства, спроектировав недостающие шестерни, указатели и другие детали. Макет остается воплотить в жизнь и проверить. Работа команды опубликована в Scientific Reports.

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