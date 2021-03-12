17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые воссоздадут «компьютер», которому почти 2 тысячи лет
Устройство с шестернями, стрелками и циферблатом было сложным астрономическим калькулятором.
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Загадочный Антикитерский механизм, который называют первым механическим компьютером в истории и шедевром механики, наконец будет воссоздан.
Исследователи из Великобритании и США намерены в точности повторить механическое устройство, которому почти 2 тысячи лет, используя современное оборудование.
Антикитерский механизм был поднят в 1901 году с древнего судна, затонувшего недалеко от греческого острова Андикитира. Устройство с шестернями, стрелками и циферблатом было сложным астрономическим калькулятором. С его помощью можно было предсказывать движение пяти известных на момент создания механизма планет, фазы Луны, солнечные и лунные затмения и даже даты проведения Олимпийских и других греческих игр. Считается, что оно было создано около 80 года нашей эры.
Рентген, томография и другие исследования находки, проведенные разными учеными, показали, что механизм был чрезвычайно сложным для своего времени. До сих пор его не удавалось реконструировать полностью, так как две трети устройства, которое
Новая команда исследователей использовала все предыдущие реконструкции, а также математический метод, описанный древнегреческим философом Парменидом. Они разработали модель устройства, спроектировав недостающие шестерни, указатели и другие детали. Макет остается воплотить в жизнь и проверить. Работа команды опубликована в Scientific Reports.
Анна Лысенко