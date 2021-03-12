17:55 (мск), источник: Life.ru
Сброшенный с МКС мусор эпично сгорел в небе над Якутией — видео
Накануне со станции выбросили 2,5 тонны ненужного космического оборудования.
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В Якутии местные жители стали свидетелями необычного явления: в небе над посёлком
По мнению Виктора Гроховского, специалиста по челябинскому метеориту, небесное тело является ни чем иным как мусором, сброшенным накануне с Международной космической станции (МКС). Как пишет Mash, для любого другого космического объекта, который мог бы войти в атмосферу Земли, скорость была слишком низкая.