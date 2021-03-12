18:21 (мск), источник: BBC News Русская служба
Не надел маску — готовься к встрече с рестлером
Мексиканские рестлеры уже год сидят без работы. Теперь они занялись продвижением антиковидных мер, но у них особые методы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
На крупнейшем оптовом рынке Латинской Америки Central de Abastos в Мехико площадью 300 гектаров ежедневно собирается около полумиллиона человек и опасность заражения Covid-19 там очень высока.
Институт молодежи Мехико отправил на рынок группу рестлеров с одноразовыми масками и бутылками с санитайзером, чтобы они научили посетителей и работников рынка всем этим пользоваться.