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20:55 (мск), источник: РБК

Болид над Якутией оказался разгонным блоком запущенной в 2009-м ракеты

В «Роскосмосе» назвали возможную причину появления над Якутией яркого метеора 12 марта — в атмосфере сгорел разгонный блок ракеты, которая вывела на орбиту шесть спутников в 2009 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Светящийся шар, который видели в небе над Якутией, мог быть сгорающим в атмосфере разгонным блоком «Фрегат», который использовали в 2009 году для вывода на орбиту группы спутников. Об этом РБК заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок “Фрегат”, запущенный в составе ракеты-носителя “Союз-2.1б” в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», — сказал он.

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Тогда «Фрегат» использовали в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б» для вывода на орбиту шести спутников — российских «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также южноафриканского аппарата Sumbandila.

В пресс-службе минэкологии Якутии, комментируя «РИА Новости» появление в небе метеора, исключили возможное падение фрагментов «Союз-2». Там уточнили, что «очередной пуск ракеты-носителя “Союз-2” с космодрома “Восточный” запланирован на 25 марта».

В ведомстве пояснили, что на территории республики падают отделяющиеся части ракет-носителей типа «Союз-2», запускаемых с космодрома «Восточный».

«Как сообщают в официальных источниках, в эти дни с космодрома “Восточный” никаких запусков не производилось», — добавили в минэкологии региона.

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Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. При втором запуске 28 ноября 2017 года разгонный блок не вывел на орбиту спутники.

После анализа информации специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока «Фрегат» после его отделения от ракеты. «Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз» — «Фрегат», — говорилось в сообщении комиссии по расследованию. После отделения разгонного блока система управления «начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение» — начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение «Фрегата», который ушел с расчетной траектории после включения маршевых двигателей.

Владислав Гордеев, Инна Сидоркова

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