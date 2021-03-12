Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 мартаНачало Февральской революции в России, возвращение Москве статуса столицы страны и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
20:51 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что одобрение Janssen расширяет возможности по вакцинации в мире

Эта вакцина лучше соответствует контексту некоторых стран, в частности в связи с тем, что она предусматривает введение только одной дозы, отметили в организации.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Одобрение ВОЗ вакцины от коронавируса производства компании Janssen значительно расширяет возможности по вакцинации от коронавируса по всему миру. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник генерального директора организации Брюс Эйлвард.

Читайте также
Вакцина Novavax от COVID-19 показала эффективность 96,4% по итогам третьей фазы испытаний

«Этот продукт расширяет наши возможности, — отметил Эйлвард. — Эта вакцина лучше соответствует контексту некоторых стран, в частности в связи с тем, что она предусматривает введение только одной дозы».

По его словам, в рамках механизма COVAX зарезервировано 500 млн доз, поставка которых должна начаться уже в июле или даже раньше.

Ранее в пятницу ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson.

COVAX — международный механизм, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
СБУ возбудила дело о соглашении по Черноморскому флоту в Крыму
Украинские зоозащитники возмутились клипом для «Евровидения»
Запуск «Протона-М» не взялась страховать ни одна компания
Болид в небе над Якутией оказался разгонным блоком «Фрегата»
На аукционе продали JPG-файл за 69,3 миллиона долларов
СМИ: десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca складируют в США
Hi-Tech
Первый взгляд на инновационный OPPO X 2021 Первый «живой» тест
Горячие темы на Авто
Приехали. 464
Развлекательно -познавательная тема. 383
Замечено --(уже давно ) 262
Предложение --(когда проснётесь ) 248
Кино
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли Актер рассказал о съемках в картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев»
Новости партнеров
Волонтеры помогли сотням тысячам россиян – теперь их позвали в Госдуму
Путин бросил вызов транснациональным корпорациям: хватит наживаться
Путин назвал добровольцев и волонтеров своими главными единомышленниками
Доброта и соучастие становятся новой этикой России – почему Путин только за
Gnezdo.ru
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Названа причина смерти Людмилы Лядовой
Тодоренко высказалась о разводе с Топаловым
Что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
Леди
Валерия в пиджаке с нелепой розовой отделкой разочаровала фанатов Модный промах 52-летней певицы
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь