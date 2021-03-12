22:00 (мск), источник: Газета.Ру
Увольнять не будут: премьер Ирландии вступился за беременного министра
В Ирландии впервые министр получила декретный отпуск и право сохранить пост.
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Беременность ирландского министра юстиции едва не спровоцировала конституционный кризис. Основной закон страны до сих пор не предоставляет
«Нынешняя законодательная база основана на совершенно устаревших предположениях и взглядах», — констатировал
Конституция Ирландии была принята в 1937 году. Она была разработана в сотрудничестве с руководством католической церкви и содержала достаточно консервативные положения. Так, например, все женщины, работавшие в государственных организациях (в том числе учителя), были обязаны уволиться с работы после заключения брака.
С 1970-х годов в Ирландии постепенно начали происходить изменения в этой сфере. Требующая увольнения норма была исключена. В 2015-м были разрешены однополые браки, а еще спустя три года — после референдума — легализовали аборты.
Тем не менее, в 41 статье Конституции
Когда Хелен МакЭнти объявила о своей беременности, перед нынешним правительством встали вопрос гендерного неравенства и проблема устаревших положений конституции. В частности, основной закон
Все дело в том, что избранные политики — а кабмин формируется из депутатов — не имеют права на оплачиваемый декретный отпуск. Конституция требует, чтобы они были доступны для избирателей в любое время, и беременность не является исключительным обстоятельством. Проблема состоит еще и в том, что в законодательстве указано, что некоторые функции министра юстиции может выполнять только сам человек, занимающий этот пост.
«Участие женщин в политике очень затруднено структурами и системой, и их необходимо менять», — сказал Politico оппозиционный депутат Брид Смит.
С 1990 года Ирландия избрала на пост президента двух женщин, Мэри Робинсон и Мэри МакАлис. Однако эта должность по большому счету церемониальная. Пост
В парламенте страны из 160 депутатов насчитывается всего 36 женщин. Такой показатель гораздо ниже, чем во многих европейских странах. В 2012 году в Ирландии были введены квоты на представительство женщин среди законодателей — каждая партия должна выставить не менее 30%
После длительных консультаций с генеральным прокурором
«Мы хотим быть уверены, что наличие семьи ни в коей мере не противоречит карьере в общественной жизни», — сказал он. Этот прецедент позволит в будущем женщинам, которые выстраивают политическую карьеру, не опасаться, что беременность будет грозить потерей высокого поста в правительстве.
МакЭнти поблагодарила своих коллег по кабинету «за их помощь и сотрудничество в ее карьере». Она также сказала, что законодательство Ирландии должно быть пересмотрено для благополучия следующего поколения.
«Столько же девушек, сколько и юношей хотят добиться успеха в политике. Те из нас, кто сейчас работает в политике, несут ответственность за то, чтобы сегодняшним девочкам было легче воплощать в жизнь эти мечты и амбиции», — подчеркнула она.