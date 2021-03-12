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22:25 (мск), источник: Ведомости

Правительство Болгарии приостановило вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился приостановить использование в стране вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба болгарского кабмина.

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Источник: AP 2020

«Премьер-министр Бойко Борисов приказал приостановить иммунизацию вакциной AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не развеет все сомнения относительно ее безопасности», — говорится в сообщении.

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Вакцинация препаратами от конкурентов AstraZeneca — Pfizer и Moderna — в стране продолжится, равно как и их поставка. О каких-то серьезных проблемах с британско-шведской вакциной в Болгарии не сообщалось, однако ее использование уже приостановили Норвегия, Италия, Исландия и Дания.

Это произошло после того, как от образования тромба умерла привившаяся гражданка Дании, зафиксировано образование несмертельных тромбов и у других вакцинировавшихся в этой стране. Власти Австрии также решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca.

В то же время, хотя Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и начало расследование этих инцидентов, оно рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом от AstraZeneca.

Оба варианта двухкомпонентной вакцины от AstraZeneca были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в середине февраля. Она была зарегистрирована до этого в ряде европейских стран и США.

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