Правительство Болгарии приостановило вакцинацию препаратом от AstraZeneca

22:25 (мск), источник: Ведомости
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«Премьер-министр Бойко Борисов приказал приостановить иммунизацию вакциной AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не развеет все сомнения относительно ее безопасности», — говорится в сообщении.
Вакцинация препаратами от конкурентов AstraZeneca — Pfizer и Moderna — в стране продолжится, равно как и их поставка. О
Это произошло после того, как от образования тромба умерла привившаяся гражданка Дании, зафиксировано образование несмертельных тромбов и у других вакцинировавшихся в этой стране. Власти Австрии также решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса AstraZeneca.
В то же время, хотя Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и начало расследование этих инцидентов, оно рекомендовало продолжить вакцинацию населения от коронавируса препаратом от AstraZeneca.
Оба варианта двухкомпонентной вакцины от AstraZeneca были одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в середине февраля. Она была зарегистрирована до этого в ряде европейских стран и США.