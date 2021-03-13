Bloomberg сообщил о требовании смягчить правила въезда туристов в Европу

Собеседники агентства не уточнили, о каких именно странах идет речь, однако это были государства, в жизни которых туристическая отрасль играет важную роль.
В частности, предлагается впускать на территорию ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, переболевших инфекцией или же привившихся от нее.
Собеседники Bloomberg сообщили, что часть европейских стран уже прорабатывают односторонние планы по открытию границ для туристов из государств за пределами ЕС.
В то же время Еврокомиссия настаивает на едином подходе по этому вопросу. Не исключается, что смягчение правил въездного туризма будет обсуждаться на саммите ЕС в конце марта.
Ранее в среду министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что власти работают над скорейшим введением ковид-паспортов для въезжающих в страну. По ее словам это должно возродить туризм в Испании.
В Греции сообщили, что планируют с 14 мая открыть «туристические ворота» для туристов со всего мира. Перед этим в апреле власти страны хотя открыть границы для туристов из ЕС и стран, где наиболее активно ведется прививочная кампания от COVID-19.
В феврале ЕС принял решение ввести «зеленые паспорта» для вакцинированных, которые позволят европейцам свободно перемещаться внутри блока. Активнее всего за ускорение этих процессов выступают Италия, Испания и Португалия. Страны, в экономике которых туризм играет не столь значительную роль, настроены более скептически.