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03:59 (мск), источник: РБК

Bloomberg сообщил о требовании смягчить правила въезда туристов в Европу

Сразу несколько стран Евросоюза призвали смягчить ограничения на въездной туризм, установленные властями ЕС в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

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Источник: AP 2020

Собеседники агентства не уточнили, о каких именно странах идет речь, однако это были государства, в жизни которых туристическая отрасль играет важную роль.

В частности, предлагается впускать на территорию ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, переболевших инфекцией или же привившихся от нее.

Прежде всего, по данным источников издания, в ЕС хотят разрешить въезд путешественников из США и Великобритании, в отношении которой с декабря прошлого года действуют более строгие правила из-за новых штаммов коронавируса.

Собеседники Bloomberg сообщили, что часть европейских стран уже прорабатывают односторонние планы по открытию границ для туристов из государств за пределами ЕС.

В то же время Еврокомиссия настаивает на едином подходе по этому вопросу. Не исключается, что смягчение правил въездного туризма будет обсуждаться на саммите ЕС в конце марта.

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Ранее в среду министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что власти работают над скорейшим введением ковид-паспортов для въезжающих в страну. По ее словам это должно возродить туризм в Испании.

В Греции сообщили, что планируют с 14 мая открыть «туристические ворота» для туристов со всего мира. Перед этим в апреле власти страны хотя открыть границы для туристов из ЕС и стран, где наиболее активно ведется прививочная кампания от COVID-19.

В феврале ЕС принял решение ввести «зеленые паспорта» для вакцинированных, которые позволят европейцам свободно перемещаться внутри блока. Активнее всего за ускорение этих процессов выступают Италия, Испания и Португалия. Страны, в экономике которых туризм играет не столь значительную роль, настроены более скептически.

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