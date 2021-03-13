Ракета «Союз» впервые за полвека сменит дизайн

05:08 (мск), источник: Коммерсантъ
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Ракеты семейства «Союз» сохраняли одинаковую цветовую гамму с начала эксплуатации в 1966 году.
«Источником вдохновения для новой окраски стал прототип
Обычно «Союз-2.1а» окрашен в серый цвет, но перед запуском она становится белой
20 марта «Союз-2.1а» запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран, в том числе из России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.