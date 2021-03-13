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05:37 (мск), источник: РБК

Глава ВОЗ заявил о многомиллиардном недофинансировании борьбы с COVID-19

Международное партнерство ACT Accelerator, запущенное Всемирной организацией здравоохранения почти год назад для борьбы с пандемией COVID-19, не хватает финансирования более чем на $22 млрд. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент на ACT Accelerator выделено $11 млрд, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд», — сказал глава организации.

По его словам, дефицит составляет лишь малую часть от $13 трлн, которую, по оценкам МВФ, страны по всему миру израсходовали на борьбу с коронавирусом.

И чем дольше сохраняется это недофинансирование, «тем труднее его становится понять».

«Появление новых вариантов вируса, ограниченное количество вакцин, задержка в освоении новых средств диагностически заболевания, а также отсутствие финансирования для поддержки распространения этих средств являются серьезной проблемой для глобального контроля над пандемией», — подчеркнул глава ВОЗ, призвав страны профинансировать ACT Accelerator и назвав его лучшей инвестицией в восстановление мировой экономики.

Проект ACT Accelerator включает, в числе прочих, программу COVAX по бесплатному распределению вакцин между бедными странами.

В марте Молдавия стала первой европейской страной, получившей вакцину от коронавируса по программе COVAX. ВОЗ поставила 14,4 тыс. доз препарата AstraZeneca, самолет с вакцинами в аэропорту встречала лично президент Майя Санду. До этого препараты от COVID-19 по международной программе получили несколько африканских стран — Нигерия, Ангола, Кения, Руанда, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Гана.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге в марте заявил, что 2021-й станет еще одним годом пандемии — распространение COVID-19 в мире продолжится, как минимум, до 2022 года. Клюге подчеркнул, что в отличие от 2020-го нынешний год будет более предсказуемым и понятным с точки зрения распространения болезни.

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