Глава ВОЗ заявил о многомиллиардном недофинансировании борьбы с COVID-19

«На данный момент на ACT Accelerator выделено $11 млрд, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд», — сказал глава организации.
По его словам, дефицит составляет лишь малую часть от $13 трлн, которую, по оценкам МВФ, страны по всему миру израсходовали на борьбу с коронавирусом.
И чем дольше сохраняется это недофинансирование, «тем труднее его становится понять».
«Появление новых вариантов вируса, ограниченное количество вакцин, задержка в освоении новых средств диагностически заболевания, а также отсутствие финансирования для поддержки распространения этих средств являются серьезной проблемой для глобального контроля над пандемией», — подчеркнул глава ВОЗ, призвав страны профинансировать ACT Accelerator и назвав его лучшей инвестицией в восстановление мировой экономики.
Проект ACT Accelerator включает, в числе прочих, программу COVAX по бесплатному распределению вакцин между бедными странами.
В марте Молдавия стала первой европейской страной, получившей вакцину от коронавируса по программе COVAX. ВОЗ поставила 14,4 тыс. доз препарата AstraZeneca, самолет с вакцинами в аэропорту встречала лично президент Майя Санду. До этого препараты от COVID-19 по международной программе получили несколько африканских стран — Нигерия, Ангола, Кения, Руанда, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Гана.
Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге в марте заявил, что 2021-й станет еще одним годом пандемии — распространение COVID-19 в мире продолжится, как минимум, до 2022 года. Клюге подчеркнул, что в отличие от 2020-го нынешний год будет более предсказуемым и понятным с точки зрения распространения болезни.