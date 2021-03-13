Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
12В Москве побит исторический рекорд тепла
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер народный артист России Стахан Рахимов

Умер народный артист России, эстрадный певец Стахан Рахимов. Об этом сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн на своей странице во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

Рахимов скончался 12 марта в Москве, ему было 83 года. Причина смерти не уточняется.

«Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении», — написал Корн.

30 января на 84-м году жизни умерла жена Рахимова Алла Йошпе, супруги выступали дуэтом.

Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Узбекской ССР, его мать — Шахадат Рахимова была известной узбекской актрисой и певицей. В детстве Рахимов часто посещал театр, где она работала. Когда Шахадат направили в Москву, он поехал с ней, окончил там среднюю школу и поступил в Московский энергетический институт. В 1960 году Рахимов вышел в финал конкурса вузовской самодеятельности, тогда же он познакомился с Йошпе, выступавшей от МГУ. С 1963 года они стали выступать на сцене профессионально дуэтом. Особую популярность получили их песни «Алеша», «Соловьи», «До свидания, мальчики».

Алла Иошпе
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В конце 1970-х Йошпе тяжело заболела, пара подала документы на выезд в Израиль на лечение, после чего им запретили выступать, уничтожили пластинки и кассеты. Запрет был снят лишь в конце 1980-х. В 2002 году Стахан Рахимов и Алла Иошпе стали Народными артистами России. В 2004 году в Москве в ГЦКЗ «Россия» состоялся концерт «Песня длиной в жизнь» посвященный 40-летию дуэта.

 Названы способы снизить артериальное давление без лекарств
Умерла народная артистка России Татьяна Иванова
Ракета «Союз» впервые за полвека сменит дизайн
CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России
В центре НАТО произошел конфликт из-за статьи о России
Ученые рассказали о новом симптоме коронавируса
Минтруд назвал критерии для допвыплат ряду пенсионеров
Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим ростом преступности
Gnezdo.ru
Назван самый дорогой фильм за всю историю кино
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Hi-Tech
Первый взгляд на инновационный OPPO X 2021 Первый «живой» тест
Горячие темы на Авто
Развлекательно -познавательная тема. 383
Замечено --(уже давно ) 262
Тема экономическая посвящается КЭПу. 240
Как так то? 194
Новости партнеров
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
Gnezdo.ru
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Фильмы, запрещенные к показу в России
Больная Заворотнюк впервые вышла к людям: видео
Леди
Валерия в пиджаке с нелепой розовой отделкой разочаровала фанатов Модный промах 52-летней певицы
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Эксперты обсудили вопрос вреда и пользы сливочного масла
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь