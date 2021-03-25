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15:57 (мск), источник: Газета.Ру

На Байкале начал работать крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп

На Байкале начал работать крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что этот телескоп поможет обнаруживать источники нейтрино сверхвысоких энергий, а также исследовать эволюции галактик и Вселенной.

По словам директора Института ядерных исследований РАН Максима Либанова, на строительство проекта было потрачено 2,5 млрд рублей, установка занимает площадь около 0,5 кв. км. Со временем она будет дополнена.

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Директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников сообщил, что, помимо России, в проекте также участвуют Чехия, Словакия, Польша и Германия.

По словам директора, благодаря телескопу «Байкал» Россия станет мировым лидером в области исследования свойств нейтрино.

«“Байкал” будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества», — подчеркнул Трубников.

Он также отметил, что благодаря установке удастся обнаружить намного больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, а также получится регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система.

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