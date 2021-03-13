11:14 (мск), источник: Daily Storm
В России за сутки выявили 9 908 новых случаев COVID-19
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 119 миллионов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
За последние 24 часа в России выявили 9 908 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в РФ за время пандемии достигло 4 380 525. Выздоровели за сутки 12 868 пациентов с ковидом, скончались — 475. За весь период пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 91 695 летальных исходов, вылечились 3 985 897 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 13 марта оно составило 302 933.
По числу новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1600.
Наименьшее число новых больных COVID-19 выявили в Еврейской автономной области и на Чукотке — по два пациента. Три новых случая выявили в Магаданской области, Ненецком автономном округе — четыре, Тыве — пять, Чечне и Адыгее — по 10, Ингушетии и Хакасии — по 12.
За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Северной столицы — 2326. В Москве таких 1469 человек, Подмосковье — 429, Нижегородской области — 419, Ростовской — 348, Пермском крае — 307, Астраханской и Иркутской областях — по 302, Воронежской — 269.
По данным Роспотребнадзора, на 13 марта в России проведено свыше 114,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 382 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 502 082 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 13 марта достигло 119 060 652. Жертвами ковида стали 2 639 456 человек. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 29 347 339 заболевших и 532 590 скончавшихся. На втором месте — Бразилия (11 363 380 и 275 105), на третьем — Индия (11 333 723 и 158 446). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений, введенных в столице
Ранее