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11:14 (мск), источник: Daily Storm

В России за сутки выявили 9 908 новых случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 119 миллионов.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: РИА "Новости"

За последние 24 часа в России выявили 9 908 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в РФ за время пандемии достигло 4 380 525. Выздоровели за сутки 12 868 пациентов с ковидом, скончались — 475. За весь период пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 91 695 летальных исходов, вылечились 3 985 897 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 13 марта оно составило 302 933.

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По числу новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1600. Санкт-Петербург занимает вторую позицию с 943 новыми заболевшими. Далее следуют: Подмосковье — 609, Нижегородская область — 367, Самарская и Ростовская области — по 246, Воронежская — 241 и Иркутская — 199.

Наименьшее число новых больных COVID-19 выявили в Еврейской автономной области и на Чукотке — по два пациента. Три новых случая выявили в Магаданской области, Ненецком автономном округе — четыре, Тыве — пять, Чечне и Адыгее — по 10, Ингушетии и Хакасии — по 12.

За сутки поборовших ковид больше всего среди жителей Северной столицы — 2326. В Москве таких 1469 человек, Подмосковье — 429, Нижегородской области — 419, Ростовской — 348, Пермском крае — 307, Астраханской и Иркутской областях — по 302, Воронежской — 269.

По данным Роспотребнадзора, на 13 марта в России проведено свыше 114,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 382 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 502 082 человека.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 13 марта достигло 119 060 652. Жертвами ковида стали 2 639 456 человек. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 29 347 339 заболевших и 532 590 скончавшихся. На втором месте — Бразилия (11 363 380 и 275 105), на третьем — Индия (11 333 723 и 158 446). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции, удастся отменить уже весной. При этом масочный режим в метро и ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше, предполагает градоначальник. Собянин также отметил, что на борьбу с пандемией пришлось потратить сотни миллиардов рублей, которые можно было бы использовать «с гораздо большей пользой для москвичей».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что вакцинация от COVID-19 может стать регулярной, поскольку ковид превращается в сезонный вирус. На сегодняшний день ни в мире, ни в России нет понимания того, как долго держится иммунитет после прививки, пояснила она.

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