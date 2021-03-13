В РПЦ считают, что верующим не стоит обращаться к психоаналитикам

«В отношении психоаналитиков я могу сказать, что в основном я им не доверяю. Сам метод психоанализа в том виде, в каком он был когда-то сформулирован Фрейдом и в котором он практикуется многими современными психоаналитиками, в своей основе, на мой взгляд, имеет ложные установки. Поэтому я думаю, что обращаться к психоаналитикам верующим людям не следует», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
С другой стороны, митрополит отметил, что существуют такие психические проблемы, с которыми необходимо обращаться к профессионалу, а именно — к психиатру.
«Если мы обнаруживаем у наших верующих подобного рода проблемы, мы их направляем к таким специалистам», — подчеркнул он.
Председатель ОВЦС рассказал, что среди психиатров есть те, чей профиль — непосредственно работа с православными верующими. «Более того, у нас уже есть православные психиатры — те, которые в своей практике совмещают профессионализм с глубокой и искренней православной верой», — пояснил он.