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22:05 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что «Спутник V» одинаково эффективен во всех возрастных категориях

По словам директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи, «пожилые люди в 60, 80 и 70 лет отлично отвечают на данный препарат»

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса «Спутник V» показала эффективность во всех возрастных категориях, для которых сейчас разрешена вакцинация. Об этом сообщил в пятницу директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего «Спутник V», Александр Гинцбург.

«На всех возрастных категориях “Спутник V” показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом — 60+, возможно, будет меньше. В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию. Ничего похожего [не произошло]. Пожилые люди в 60, 80 и 70 лет отлично отвечают на данный препарат», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Гинцбург отметил, что все привитые показали хорошую переносимость и ответ организма на препарат. Он подчеркнул, что «Спутник V» по качеству является первой в мире среди всех вышедших в гражданский оборот вакцин в других странах. Разработчик также добавил, что продолжительность защитного действия вакцины может составлять более двух лет.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.

Вакцинация в России

По мнению Гинцбурга, около 60−70% населения РФ может быть провакцинировано от коронавируса к ноябрю текущего года.

«К ноябрю [этого года], я считаю, что все-таки 60−70% [населения РФ] будет провакцинировано», — сказал он.

Гинцбург отметил, что в таком случае внутри страны проблема распространения коронавирусной инфекции будет вакциноуправляемой. «Но мы не решим эту проблему, пока на земном шаре мы не вакцинируем [от коронавируса] тоже 60−70% населения», — добавил он.

Уровень антител

Лицам, которые переболели коронавирусной инфекцией, при наличии у них низкого уровня защитных антител, следует привиться, подчеркнул Гинцбург.

«Тем, которые переболели, лучше проверить наличие протективных антител. Это можно сделать. И если он ниже определенного уровня, [нужно] обязательно прививаться», — сказал он.

Гинцбург напомнил, что как показали исследования на более чем 30 тыс. добровольцах, в третьей фазе исследований в 91,6% случаев вакцина «Спутник V» защищает от инфекции. «А в 100% случаев происходит защита от возможности госпитализации. То есть, от тяжелых случаев заболевания. <.. > Поэтому прививаться нужно», — добавил он.

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Директор Центра им. Гамалеи также подчеркнул, что порядка 20% граждан, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатывают достаточное количество защитных антител к вирусу.

«По имеющимся на сегодняшний момент данным наших китайских коллег, которые на очень большой выборке исследовали этот вопрос <…>, до 20% переболевших не имеют достаточного уровня защитных антител. Это довольно большое количество людей», — сказал он.

<…> Развитие технологий

По мнению директора Центра им. Гамалеи, пандемия должна стать уроком для каждого. Она показала, что любое государство должно уметь реагировать на различные катаклизмы и иметь технологии для создания и масштабирования различных препаратов.

«Данная пандемия, она уже длится фактически год, позволила сделать первые выводы. <…> И основной вывод состоит в том, что каждое государство, которое хочет сделать выводы из того, что произошло и хочет себя в дальнейшем обезопасить от таких катаклизмов, должно развивать и иметь под рукой универсальные технологии, которые позволят создать широчайший круг как вакцинных препаратов, так и технологий, которые позволят создать широчайший круг диагностических препаратов и лечебных профилактических препаратов», — сказал он.

<…>

По его словам, также нужно иметь четкое понимание того, что сможет заняться разработкой, масштабировать производство и откуда будут поступать материальные ресурсы для быстрого развертывания работ. «Некоторый аналог плана на чрезвычайную ситуацию», — сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 380 525 случаев заражения, выздоровели 3 985 897 человек, умерли 91 695. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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