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11:29 (мск), источник: Ведомости

«Спутником V» привились уже около 7 млн человек

Около 7 млн человек в России и других странах сделали прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев. Live».

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Источник: Агентство «Москва»

«Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», — цитирует его «Интерфакс».

Вакцина «Спутник V», разработанная в Научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.

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