11:29 (мск), источник: Ведомости
«Спутником V» привились уже около 7 млн человек
Около 7 млн человек в России и других странах сделали прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире
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«Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно людей в нашей стране, и не только у нас», — цитирует его «Интерфакс».
По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.
Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.