12:36 (мск), источник: Daily Storm
В России за сутки выявили 10 083 новых случая COVID-19
Под наблюдением медиков в стране остается чуть более 500 тысяч человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.
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За последние 24 часа в России выявили 10 083 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в РФ за время пандемии достигло 4 390 608. Выздоровели за сутки 9 232 пациента с ковидом, скончались — 395. За весь период пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 92 090 летальных исходов, вылечились 3 995 129 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 14 марта оно составило 303 389.
По числу новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1905.
По данным Роспотребнадзора, на 14 марта в России проведено свыше 115,2 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 369 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 500 892 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 14 марта достигло 119 514 606. Жертвами ковида стали 2 648 143 человека. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 29 399 987 заболевших и 534 291 скончавшийся. На втором месте — Бразилия (11 439 558 и 277 102), на третьем — Индия (11 359 048 и 158 607). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.
Ранее глава комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий назвал планы США и их союзников по дискредитации российской вакцины «Спутник V» в странах Европы «верхом преступного цинизма». По словам депутата, Россия все же надеется на благоразумие «стратегических партнеров». Парламентарий заметил, что пока «рано говорить», как Москва может ответить на происки Запада в случае проведения им антироссийской информационной кампании и выразил надежду на «благоразумие стратегических партнеров».
В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», необходимую для регистрации препарата. ЕМА оценит безопасность и эффективность вакцины по европейским стандартам. Ранее применение «Спутника V» одобрила Венгрия, став первой из стран Евросоюза, где вакцинация российским препаратом официально разрешена. На сегодняшний день власти более 50 стран с населением свыше одного миллиарда разрешили вакцинацию российским препаратом.