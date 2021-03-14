Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 мартаАвиакатастрофа под Кальбой, день рождения Альберта Эйнштейна и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
12:36 (мск), источник: Daily Storm

В России за сутки выявили 10 083 новых случая COVID-19

Под наблюдением медиков в стране остается чуть более 500 тысяч человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:44 (мск)Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 1 млн
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

За последние 24 часа в России выявили 10 083 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в РФ за время пандемии достигло 4 390 608. Выздоровели за сутки 9 232 пациента с ковидом, скончались — 395. За весь период пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 92 090 летальных исходов, вылечились 3 995 129 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться, на 14 марта оно составило 303 389.

Новость
В Германии российскую вакцину «Спутник V» назвали качественной

По числу новых ежесуточных случаев COVID-19 первое место продолжает удерживать Москва — 1905. Санкт-Петербург занимает вторую позицию с 937 новыми заболевшими. Далее следуют Подмосковье — 605, Нижегородская область — 365, Ростовская — 245, Самарская — 240, Воронежская — 232 и Иркутская — 195.

По данным Роспотребнадзора, на 14 марта в России проведено свыше 115,2 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 369 тысячи тестов. Под наблюдением медиков остаются 500 892 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 14 марта достигло 119 514 606. Жертвами ковида стали 2 648 143 человека. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 29 399 987 заболевших и 534 291 скончавшийся. На втором месте — Бразилия (11 439 558 и 277 102), на третьем — Индия (11 359 048 и 158 607). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.

Новость
В Еврокомиссии заявили об ошибках в стратегии вакцинации от COVID-19

Ранее глава комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий назвал планы США и их союзников по дискредитации российской вакцины «Спутник V» в странах Европы «верхом преступного цинизма». По словам депутата, Россия все же надеется на благоразумие «стратегических партнеров». Парламентарий заметил, что пока «рано говорить», как Москва может ответить на происки Запада в случае проведения им антироссийской информационной кампании и выразил надежду на «благоразумие стратегических партнеров».

В начале марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», необходимую для регистрации препарата. ЕМА оценит безопасность и эффективность вакцины по европейским стандартам. Ранее применение «Спутника V» одобрила Венгрия, став первой из стран Евросоюза, где вакцинация российским препаратом официально разрешена. На сегодняшний день власти более 50 стран с населением свыше одного миллиарда разрешили вакцинацию российским препаратом.

 Конец дикой «телеги»
Ответ Маниже: Проблемы русских женщин не в том, как похудеть, а как накормить. У некоторых даже — как поесть самим
Зюганов предложил ввести новый налог
В Великобритании предсказали результат возможной войны с Россией
Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне
Военные ЛНР сбили украинский беспилотник
При прокладке труб в Дании нашли меч возрастом 3 тысячи лет
Пенсионер из Англии нашел в своем саду затерянный дворец
Здоровье
Как выглядят люди, законсервированные после смерти (фото) Репортаж с выставки, на которой представлено более 100 пластинатов.
Hi-Tech
Первый взгляд на инновационный OPPO X 2021 Первый «живой» тест
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Тодоренко высказалась о разводе с Топаловым
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Почему жена Мягкова не появилась на прощании
Что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
Леди
Как я заработала свой первый миллион в 20 лет Рассказываем личную историю блогера Анастасии Хавалкиной
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь