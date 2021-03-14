16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мозаика императора Калигулы украшала кофейный столик в США
Теперь она вернулась на родину в Италию.
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Утерянная мозаика с роскошного корабля эксцентричного римского императора Калигулы, созданная почти 2 тысячи лет назад, наконец вернулась в Италию.
Как оказалось, ценнейшим артефактом покрыли поверхность обычного кофейного столика. Больше полувека он простоял в квартире
Впервые мозаику обнаружили в 1929 году по приказу Муссолини на дне озера Неми недалеко от Рима. На берегу Неми
Лежащие на дне озера баржи были хорошо видны в прозрачной воде и стали объектами разграбления еще во времена Средневековья. Когда корабли наконец достали со дна, рядом на берегу специально для них построили Национальный музей римских кораблей. Однако во время Второй мировой войны он частично сгорел, а мозаики и другие находки исчезли.
В 2017 году итальянская полиция отследила мозаику Калигулы до дома на Манхэттене, в котором жила пожилая итальянская пара. По словам пенсионеров по фамилии Фьоратти, они приобрели мозаику у итальянского аристократа в 1960-х годах и затем привезли с собой в США.
Специалисты потратили несколько лет на реставрацию мозаики, в частности, удаление пятен кофе и чая. После репатриации находка снова стала частью экспозиции Национального музея римских кораблей.
Анна Лысенко