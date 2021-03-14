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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили неожиданный эффект фоновой музыки

И развенчали популярный миф.

Источник: AP 2020

Фоновая музыка, вопреки распространенному мнению, не улучшает, а ухудшает творческие способности человека.

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К такому выводу пришли исследователи из Швеции и Великобритании, сообщает AlphaGalileo. Они предлагали участникам исследования выполнить ряд заданий со словами, требующих творческого подхода. Как оказалось, фоновая музыка значительно ухудшала вербальные способности людей.

При этом не имело значения, нравилась ли музыка участникам и какие жанры они слушали.

В то же время учёные выяснили, что в библиотеке, где тоже присутствует фоновый шум, участники эксперимента справились с творческими заданиями так же хорошо, как и в полной тишине.

«Это можно объяснить тем фактом, что фоновый шум в библиотеке стабилен и не меняется, а это означает, что он не сильно мешает», — говорит психолог Джон Марш, один из авторов исследования.

Анна Лысенко

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