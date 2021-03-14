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19:34 (мск), источник: ТАСС

Лех Валенса лег в больницу на операцию, записав прощальное видеообращение

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса записал прощальное видеобращение и разместил его в воскресенье в Facebook перед тем, как лечь в больницу на операцию на сердце.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я взял слово, потому что не знаю, какова воля неба», — сказал Валенса, сообщив о госпитализации. «Время покажет. Я готов к двум основным исходам, — добавил он. — Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу».

«Вместе с вами мне удалось многое сделать. Не все получилось, но не из-за моей лени или нежелания. Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства», — отметил бывший президент.

По информации газеты Super Express, Валенсе предстоит перенести операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Помимо этого, 78-летний политик страдает диабетом и от других проблем со здоровьем.

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