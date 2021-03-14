AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после приостановки ее применения в ряде стран

14 марта, источник: Коммерсантъ
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности», — говорится в сообщении компании.
В компании заявили, что в Евросоюзе и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых.
В заявлении подчеркивается, что эти показатели «ниже, чем можно было бы ожидать». «Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин», — сказала заведующая медицинским отделом AstraZeneca Энн Тейлор.
Напомним, на этой неделе несколько стран прекратили ее применение после летальных случаев с образованием тромбов у сделавших прививку этой вакциной. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, Ирландия и ЮАР. При этом власти ФРГ и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата. При этом EMA считает, что использование вакцины можно продолжать, несмотря на выявленные случаи образования тромбов.