Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
19«Нужно больше золота!» Самые титулованные олимпийские чемпионки
14 марта, источник: Коммерсантъ

AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после приостановки ее применения в ряде стран

Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что имеющиеся у нее данные не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся. Компания заявила, что на следующей неделе на сайте Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) будет опубликован ежемесячный отчет о безопасности вакцины.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
14 мартаВ Евросоюзе намерены разработать санитарный сертификат к июню
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

«Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности», — говорится в сообщении компании.

В компании заявили, что в Евросоюзе и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых.

В заявлении подчеркивается, что эти показатели «ниже, чем можно было бы ожидать». «Эти данные схожи с теми, что мы видим при применении других зарегистрированных вакцин», — сказала заведующая медицинским отделом AstraZeneca Энн Тейлор.

Напомним, на этой неделе несколько стран прекратили ее применение после летальных случаев с образованием тромбов у сделавших прививку этой вакциной. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, Ирландия и ЮАР. При этом власти ФРГ и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата. При этом EMA считает, что использование вакцины можно продолжать, несмотря на выявленные случаи образования тромбов.

 Расчет стажа для выхода на пенсию изменился
Полиции назвала законными приемы самбо на гражданах
В МИД объяснили отсутствие «прямой агрессии» Запада против РФ
Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед операцией
Зюганов предложил ввести новый налог
Чудо-гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала» (видео)
Ученые обнаружили неожиданный эффект фоновой музыки
Стратегические заводы закроют системой управления силами ПВО
В России на Масленицу сожгли «замок» (фото)
Gnezdo.ru
Признак, что у женщины уже давно нет мужчины
Эти женщины станут мечтой для любого мужчины
В каком возрасте женщине уже не нужен мужчина
Женские брюки: стильный образ на каждый день
Горячие темы на Авто
А давайте КЭПа пытать? 268
Так пофлудить... 182
"Катюша" не выстрелит...(((((( 174
Проблемы с фантазией. 173
Кино
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли Актер рассказал о съемках в картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев»
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В ПФР назвали тех, кто не получит выплату 5 000 рублей
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Популярные темы на «Детях»
Я-то в чем виновата? 722
Ещё раз С праздником! Вторник, картинки. 580
Про воспитание детей и наши страхи 534
Забавные картинки 527
Леди
Как я заработала свой первый миллион в 20 лет Рассказываем личную историю блогера Анастасии Хавалкиной
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Пенсионерам предоставляется бесплатная путевка в санаторий: как ее получить
Эксперты обсудили вопрос вреда и пользы сливочного масла
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь