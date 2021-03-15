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02:16 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре создали тест для определения количества коронавируса

В России создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса в биоматериале, но и его количество. Это дает представление о вирусной нагрузке инфицированного.

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Источник: Известия

«Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения», — рассказала «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

С помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК SARS-CoV-2 можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах.

31 декабря прошлого года ФБУН ЦНИИЭ получил на разработку регистрационное удостоверение №РЗН 2020/12597 сроком до конца 2021 года. В институте уже произвели первую зарегистрированную серию набора реагентов. Теперь разработка находится на стадии регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в РФ.

Себестоимость теста — на уровне стандартной ПЦР с детекцией в режиме реального времени, уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Также новый набор можно использовать для обследования объектов окружающей среды на наличие РНК SARS-CoV-2. Для анализа подходят любые поверхности, которых, например, касался зараженный.

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