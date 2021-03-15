Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю

По мнению 20% респондентов, им хватит денег на две недели, 15% опрошенных считают, что накопленных средств им будет достаточно на 1,5 месяца. 11% заявили, что им нужно найти новую работу в течение трех месяцев, 4% — в течение полугода. Только 3% участников опроса заявили, что у них не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы.
С финансовыми трудностями во время поиска работы столкнулись большинство участников исследования, при этом для 39% они оказались серьезными. 44% отметили, что пока справляются, еще 10% назвали их почти незаметными.
Среди тех россиян, которые не испытывали финансовых сложностей, более половины (56%) указали, что имеют сбережения. Еще 36% опрошенных избежать их помогла поддержка со стороны членов семьи. 22% респондентов заявили, что бывший работодатель выплатил им достойную компенсацию, еще 13% — что временно работают на фрилансе.
Почти четверть опрошенных (23%) были вынуждены взять в долг у родителей после ухода с последнего места работы, еще 16% занимали деньги у родственников или друзей, а 11% брали кредит в банке. Не приходилось брать в долг 59% респондентам.
Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», проведенного в начале марта, с задержками с выплатой заработной платы хотя бы раз сталкивались 76% работников. Эта проблема не коснулась 24% респондентов. Среди тех, кого она затронула, 27% отметили, что сталкиваются с подобными ситуациями постоянно.