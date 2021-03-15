Вступило в силу требование о заполнении анкет для въезда в Турцию

«С сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на веб-сайте register.health.gov.tr не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код», — сказал представитель Минздрава Турции ТАСС.
Он уточнил, что при незаполнении формы или указании ложной информации могут последовать правовые и административные санкции, в том числе запрет на въезд в Турцию.
Минздрав Турции планирует при помощи кода сообщать приезжающим, если будет установлен их контакт с больными COVID-19 во время поездки или пребывания в Турции. HES-код необходимо предъявлять при посещении торговых центров и государственных учреждений по всей Турции, в Стамбуле код также нужен для посещения кафе, парикмахерских, хамамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.
Ранее посольство России в Анкаре сообщило, что Турция будет запрашивать у туристов справки о тестировании на коронавирус до 15 апреля. Туристы, которые не предоставят отрицательный тест, не будут допущены в самолет. С начала пандемии в стране выявили более 2,8 млн зараженных, умерли 29 тыс.