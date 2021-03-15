Обе дозы «Спутника V» получили 3,5 млн россиян

«Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции — две составляющие “Спутника V” уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами», — сказал Дмитриев журналистам (цитата по ТАСС).
По меньшей мере одну прививку из курса вакцинации «Спутником V» в России сделали более 5 млн человек. Напомним, в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. «Спутник V» одобрен к применению в 51 стране. В Европе использование российского препарата пока не разрешено, однако 4 марта регулятор ЕС сообщил о начале экспертизы вакцины.
За последние сутки в России зарегистрировали 9 437 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне выявили на 6,41% больше — 10 083. Умерли за сутки 404 зараженных, выздоровели 8 447 человек. Прививочные кампании от коронавируса идут во многих странах, при этом наблюдается рост антипрививочных настроений и нехватка доз препаратов.