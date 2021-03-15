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14:40 (мск), источник: РБК

В Швеции допустили поставки вакцины «Спутник V»

Россия может поставить в Швецию вакцину от коронавируса «Спутник V» в июне, заявил газете Aftonbladet координатор кампании вакцинации в стране Ричард Бергстрем.

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Источник: AFP 2020

По его словам, он обсуждал с компанией, представляющей российскую вакцину, цены и условия поставки. В России ответили, что могут поставить 200 тыс. доз в июне, отметил Бергстрем.

РБК направил запрос в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением «Спутника V».

Бергстрем также отметил, что Венгрия и Словакия выдали экстренные разрешения на применение «Спутника V», не дожидаясь одобрения регулятора ЕС, Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Но для Швеции экстренное разрешение не актуально, в королевстве рассчитывают, что ЕС одобрит применение вакцины в мае.

Бергстрем сообщил, что результаты испытаний «Спутника V» «выглядят многообещающе»: они показали эффективность препарата на уровне 93%.

О том, что Швеция заинтересовалась российской вакциной, Бергстрем сообщил еще в феврале. Тогда он утверждал, что Стокгольм может заключить контракт на поставки до официального одобрения в ЕС.

Из европейских стран в поставках «Спутника V» также заинтересована Чехия. Фонд «РК-Инвестиции» получил официальное обращение администрации чешского президента о поставках, говорится в сообщении «Росконгресса», поступившем в РБК. Потенциальным партнером с чешской стороны выступает компания Avenier, a.s.

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В конце февраля президент Чехии Милош Земан заявил, что попросил Владимира Путина организовать поставки «Спутника V». По словам главы государства, Россия согласилась.

В Хорватии сообщили, что получили из России запрошенные документы о российской вакцине для их изучения. Ранее премьер-министр страны Андрей Пленкович заявил, что Загреб может заказать партию препарата после проверки хорватским регулятором.

Директор Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Чапак сделал заявление, что страна может импортировать препарат, не дожидаясь одобрения ЕМА, если ее устроит информация в полученных документах.

РФПИ с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие с партнерами, в том числе из Европы, сообщил представитель фонда.

«РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства “Спутника V”. В настоящее время ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС, — говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. — Это позволит начать активные поставки “Спутника V” на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review)».

Там также подчеркнули, что готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют препарат. Пока это сделали Венгрия и Словакия.

По данным Reuters, в ЕС рассматривают возможность начать переговоры с РФПИ о поставках, несмотря на публичную критику вакцины.

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Автор Мария Лисицына

При участии Ирина Парфентьева, Егор Губернаторов

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