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16:22 (мск), источник: ТАСС

Вакцину «Спутник V» запросили в Европейском союзе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в понедельник на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил о том, что российскую вакцину «Спутник V» запросили в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении на сайте канала «Дума ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Согласно тексту, Дамс отметил, что «вакцину “Спутник V” запросили в Европейском союзе». «Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность», — приводит канал слова председателя ПАСЕ.

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Как сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер, никаких переговоров с производителями «Спутника V» о закупке российской вакцины на данный момент нет. Представитель ЕК в очередной раз напомнил, что в настоящее время «Спутник V» не входит в европейский портфель вакцин. При этом, добавил он, «если страны-члены захотят расширить портфель, тогда это может обсуждаться».

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

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