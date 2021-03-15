Согласно тексту, Дамс отметил, что «вакцину “Спутник V” запросили в Европейском союзе». «Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность», — приводит канал слова председателя ПАСЕ.
Как сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан Де Кеерсмакер, никаких переговоров с производителями «Спутника V» о закупке российской вакцины на данный момент нет. Представитель ЕК в очередной раз напомнил, что в настоящее время «Спутник V» не входит в европейский портфель вакцин. При этом, добавил он, «если страны-члены захотят расширить портфель, тогда это может обсуждаться».
Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.