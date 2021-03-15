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17:26 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые подсчитали, как часто Солнце посещают межзвездные астероиды

Семь раз в год — с такой частотой межзвездные астероиды вроде нашумевшего Оумуамуа могут залетать в Солнечную систему, подсчитали ученые. Они уверены, что подобные расчеты помогут астрономам приготовиться к встрече следующего межзвездного гостя.

Источник: ESA/Hubble/NASA/ESO/M. Kornmesser

Еще недавно, изучая астероиды и кометы, астрономы имели дело с телами, являющимися частью Солнечной системы, существующими внутри нее, и гравитационно связанными с Солнцем. И, хотя теоретические расчеты допускали проникновение в Солнечную систему объектов из межзвездной среды, экспериментального подтверждения этим предсказаниям не было. Так продолжалось до осени 2017 года, пока 19 октября того года телескоп Pan-STARRS не обнаружил загадочный астероид 1I/Оумуамуа, который буквально мчался посреди Солнечной системы со скорости 50 км/с, и главное — имел гиперболическую траекторию.

Благодаря этому он вскоре был классифицирован как первый известный астероид, залетевший к нам из межзвездной среды, и стал настоящей астрономической сенсацией, отголоски которой звучат до сих пор.

Сразу после открытия Оумуамуа ученые наперебой стали предполагать, откуда такой астероид мог взяться, как он приобрел странную сигаровидную форму, куда он летит, и можно ли теоретически за ним угнаться при помощи ракеты. Сегодня, спустя больше трех лет после открытия, в архиве электронных препринтов выложено свыше ста научных статей, посвященных этому астероиду.

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Наконец, свою порцию славы на астероиде заработал известный астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Ави Леб, который последние годы фонтанирует экзотическими идеями и гипотезами в области астрономии. Так, уже несколько месяцев мировые сми цитируют его предположения, что Оумуамуа — космический корабль пришельцев.

Астероид оказался не единственным межзвездным гостем. 30 августа 2019 года астроном-любитель Геннадий Борисов, сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) прославился на весь мир, открыв первую в истории наблюдений межзвездную комету.

Астрономы подсчитали, что орбита кометы имеет огромный эксцентриситет (3,2), то есть орбита гиперболическая, незамкнутая, и комета также прилетала из-за пределов Солнечной системы.

«Я себя позиционирую, как любитель, все свои наблюдения и открытия я делаю только на своих телескопах. Полгода назад я сделал телескоп покрупнее предыдущих, в августе я открыл на нем марс-кроссер (астероид, пересекающий орбиту Марса), и в конце месяца выстрелила эта комета, То, что комета оказалась внесолнечной, стало для меня сюрпризом, — рассказал тогда Борисов «Газете.Ru». В гости к астроному в Крым даже лично приезжал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, открытие первой межзвездной кометы стало не меньшей сенсацией, и астрономы стали задумываться, как часто такие события могут происходить?

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Ответить на этот вопрос попытались ученые под руководством Маршалла Юбанкса в статье, принятой к публикации в журнале Astronomical Journal.

Как заявил Юбанкс изданию Universe Today, открытие первых межзвездных астероида и кометы — событие, которое сложно переоценить. «Доказательство того, что они существуют, оказало глубокое воздействие, создав почти с нуля новую область исследований. Межзвездные тела дают нам возможность изучить и в будущем буквально прикоснуться к ним за десятилетия до того, как первые миссии смогут отправиться к ближайшим звездам, таким как Проксима Центавра», — считает ученый.

Чтобы оценить частоту прилета межзвездных тел внутрь Солнечной системы, ученые приняли во внимание скорость так называемого Локального стандарта покоя — среднюю скорость движения звезд, газа и пыли в окрестностях Солнца. «Мы предположили, что межзвездные объекты образуются и прилетают со звезд и их планетных систем, и, освободившись, они подчиняются той же галактической динамике, что и звезды. Мы использовали два известных тела Оумуамуа и 2I/Borisov, мощь прошлых и настоящих астрономических наблюдений, чтобы оценить число таких объектов в галактике, а оценки скоростей звезд от космической миссии Gaia — чтобы определить разброс скоростей, который мы должны ожидать», — пояснил Юбанкс.

По подсчетам астрономов получилось, что астероиды из межзвездной среды должны залетать в Солнечную систему в среднем семь раз в год.

Кометы же вроде кометы Борисова должны залетать реже — раз в 10 или 20 лет. Кроме того, они подсчитали, что скорости таких гостей должны быть значительно выше, чем 26 км/с — скорость, с которой летел Оумуамуа до и после пролета Солнечной системы. Знание этих параметров поможет в будущем ученым приготовиться к встрече аналогичных объектов, и возможно, снарядить миссию для их изучения.

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