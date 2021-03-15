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17:58 (мск), источник: Известия

Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Германия приостановила применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности, сообщает Spiegel со ссылкой на минздрав.

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Источник: AP 2020

Уточняется, что решение принято на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у ранее привитых пациентов. Немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств Пауля Эрлиха пришел к выводу, что необходимо исследовать возможное влияние вакцины на образование тромбов, и дал рекомендацию прекратить использовать препарат AstraZeneca при вакцинации населения.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных ряда стран — в Нидерландах, Норвегии, Дании, Австрии, Ирландии, Эстонии, Литвы — использование вакцины британо-шведской фармкомпании было частично или полностью приостановлено.

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Между там накануне компания AstraZeneca заявила о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах. По информации производителя, детальное изучение состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности.

8 марта в регионах Германии стали смягчать ограничения по коронавирусу: начали работать музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады. При этом общенациональный карантинный режим в Германии продлен до 28 марта.

В настоящее время в стране помимо AstraZeneca используются препараты компаний BioNTech/Pfizer и Moderna.

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