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18:50 (мск), источник: Известия

Италия и Франция вслед за ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca

Во Франции временно приостановили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca. Об этом решении 15 марта сообщил президент страны Эмманюэль Макрон. Также Италия отказалась от применения данной вакцины.

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Источник: AFP 2020

«По рекомендации министра здравоохранения было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.

Решение об остановке вакцинации указанным препаратом приняли и в Италии.

Минздрав страны объяснил это мерами предосторожностями «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран», дополняет ТАСС.

Также 15 марта власти Германии приняли решение о приостановке применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности. Уточняется, что это решение было принято на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у ранее привитых пациентов.

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Ранее, 12 марта, вакцинация британо-шведским препаратом AstraZeneca была приостановлена в нескольких испанских регионах.

11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между прививкой и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования. Вслед за Данией власти Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

AstraZeneca в ответ на данное решение стран сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

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