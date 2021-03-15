Италия и Франция вслед за ФРГ приостановили использование вакцины AstraZeneca

«По рекомендации министра здравоохранения было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьером-министром Испании Педро Санчесом.
Решение об остановке вакцинации указанным препаратом приняли и в Италии.
Минздрав страны объяснил это мерами предосторожностями «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран», дополняет ТАСС.
Также 15 марта власти Германии приняли решение о приостановке применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в качестве мер предосторожности. Уточняется, что это решение было принято на фоне сообщений о развитии тромбоэмболии у ранее привитых пациентов.
Ранее, 12 марта, вакцинация британо-шведским препаратом AstraZeneca была приостановлена в нескольких испанских регионах.
11 марта Дания приняла решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Министр здравоохранения страны Магнус Хеунике сообщил, что точно установить связь между прививкой и образованием тромбов пока не удалось, но в стране хотят предотвратить осложнения и считают важным проведение расследования. Вслед за Данией власти Норвегии и Исландии из соображений предосторожности приняли аналогичное решение. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.
AstraZeneca в ответ на данное решение стран сделала заявление, в котором отметила, что ее препарат от коронавируса по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.