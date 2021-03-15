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18:43 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

На Кубани курица взяла под опеку семерых котят (видео)

Зоологи объясняют поведение курицы инстинктом насиживания.

В анапском селе Гай-Кодзор домашняя курица стала мамой для семи маленьких котят. Наседка прячет малышей в курятнике, не подпуская к ним близко даже хозяина.

Сами котята, по словам фермера, еще даже не открыли глазки и ни на шаг не отходят от приемной «мамы», которая делится с ними своим теплом.

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Зоологи объясняют поведение курицы инстинктом насиживания (по смыслу близким к материнскому инстинкту): «Если курица решила, что она — мать котят, то отнять у нее детей — это огромный стресс, от которого она может заболеть и даже погибнуть. Связь между малышами и родителями сохраняется, как правило, до полного физиологического созревания».

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