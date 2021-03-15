19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском Гэмпшире появилось граффити, которое мог нарисовать Бэнкси
Художник пока никак не прокомментировал эти новости
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15 марта в городе Уинчестер, графство Гэмпшир, местные жители обнаружили на кирпичной стене необычное
На стене изображен маленький мальчик, которого отрывает от земли настоящий воздушный змей.
Ни сам Бэнкси, ни другие художники пока не заявили о своем авторстве. Но слухи о возможной работе Бэнкси разнеслись очень быстро, и к мальчику с воздушным змеем стали приезжать туристы, чтобы сделать на его фоне фото, пишет Metro.
Напомним, недавно Бэнкси подтвердил, что является автором нового граффити на стене тюрьмы в Рединге, где
Екатерина Гура