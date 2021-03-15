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19:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском Гэмпшире появилось граффити, которое мог нарисовать Бэнкси

Художник пока никак не прокомментировал эти новости

15 марта в городе Уинчестер, графство Гэмпшир, местные жители обнаружили на кирпичной стене необычное черно-белое граффити, которое по стилю напоминает работы известного уличного художника Бэнкси.

На стене изображен маленький мальчик, которого отрывает от земли настоящий воздушный змей.

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Ни сам Бэнкси, ни другие художники пока не заявили о своем авторстве. Но слухи о возможной работе Бэнкси разнеслись очень быстро, и к мальчику с воздушным змеем стали приезжать туристы, чтобы сделать на его фоне фото, пишет Metro.

Напомним, недавно Бэнкси подтвердил, что является автором нового граффити на стене тюрьмы в Рединге, где когда-то сидел Оскар Уайлд.

Екатерина Гура

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