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19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили руины древнего христианского монастыря

На территории комплекса расположены три церкви и несколько монашеских келий.

Группа археологов из Норвегии и Франции сделала новое открытие в 
Каср-эль-Агузе в оазисе Бахария в Египте. Там они обнаружили руины древнего христианского монастыря IV—VII вв.еков, с расположенными на его территории тремя церквями, монашескими кельями и хозяйственными помещениями, сделанными из глиняных кирпичей.

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По словам главы ведомственного Сектора исламских, коптских и еврейских древностей доктора Осама Талаата, на стенах помещений обнаружены изображения с коптскими надписями, сообщается на сайте Министерства по делам древностей Египта.

Кроме того, за эту археологическую экспедицию, начавшуюся в 2020 году, специалисты обнаружили в Египте 19 строений, вырубленных в скале. Они также являются частью монастырского комплекса. На стенах помещений были обнаружены надписи с цитатами из Библии на греческом языке. По словам ученых, все эти находки позволяют более детально изучить историю образования, жизнь и быт первых монашеских общин в Египте.

Екатерина Гура

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