В Египте обнаружили руины древнего христианского монастыря

Группа археологов из Норвегии и Франции сделала новое открытие в
Каср-эль-Агузе в оазисе Бахария в Египте. Там они обнаружили руины древнего христианского монастыря IV—VII вв.еков, с расположенными на его территории тремя церквями, монашескими кельями и хозяйственными помещениями, сделанными из глиняных кирпичей.
По словам главы ведомственного Сектора исламских, коптских и еврейских древностей доктора Осама Талаата, на стенах помещений обнаружены изображения с коптскими надписями, сообщается на сайте Министерства по делам древностей Египта.
Кроме того, за эту археологическую экспедицию, начавшуюся в 2020 году, специалисты обнаружили в Египте 19 строений, вырубленных в скале. Они также являются частью монастырского комплекса. На стенах помещений были обнаружены надписи с цитатами из Библии на греческом языке. По словам ученых, все эти находки позволяют более детально изучить историю образования, жизнь и быт первых монашеских общин в Египте.