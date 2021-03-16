10:34 (мск), источник: Life.ru
В России предложили регистрировать sim-карты через биометрию
Купить их можно будет в магазине, а вот начать использовать только через идентификацию личности.
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности заключать договоры об услугах сотовой связи дистанционно при помощи биометрической идентификации. Текст документа появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи. Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удалённой идентификации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас законы не позволяют оказывать подобную услугу, ограничивая порядок заключения договора связи личным присутствием. Отмечается, что в рамках эксперимента появится возможность запустить мобильное приложение, с помощью которого россиянин сам будет проходить идентификацию при помощи биометрии и регистрировать ранее купленную
«Все приобретённые в экспериментальном порядке
По мнению авторов идеи, её реализация позволит распространять