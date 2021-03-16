06:32 (мск), источник: Известия
«Южноафриканский» штамм коронавируса выявили в России
В России выявили «южноафриканский» штамм коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 16 марта.
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Отмечается, что в рамках мониторинга изолятов SARS-CoV-2 в России было собрано более 8,1 тыс. образцов клинического материала от лиц, которые подлежат обследованию с учетом эпидемиологической обстановки (в частности те, кто приехал
«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к
Мониторинг продолжается, ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Ранее, 10 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции.
Также Попова выразила уверенность, что люди, переболевшие распространенными на территории России мутациями COVID-19, а также сделавшие прививку, не заразятся британским штаммом.
В свою очередь
В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Британский
Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в