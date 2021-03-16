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10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости во вторник, 16 марта.

Источник: AP 2020

По его словам, младенческая смертность составила 4,5 промилле. «Это по сравнению с предыдущим годом самый низкий показатель, даже от того, что мы ожидали, он ниже на 8,5 процента», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По данным Росстата, в 2020 году младенческая смертность снизилась на 13,1 процента по отношению к 2019 году, максимальное снижение было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе. В январе текущего года зафиксирована смерть 538 младенцев.

В рамках нацпроекта «Демография» в России до 2030 года планируется направить миллиарды рублей на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации.

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