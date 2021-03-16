11:36 (мск), источник: Фонтанка
В Европе появился французский штамм коронавируса. Тесты его не видят
Французские ученые рассказали о новой вариации коронавируса, которая получила название «бретонской».
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«Генеральное управление здравоохранения Франции объявило о появлении в Бретани нового варианта коронавируса SARS-CoV2. Как минимум восемь человек оказались его носителями», — сообщает 16 марта Ouest France.
Особенностью нового штамма стало то, что его сложно выявить обычными тестами.
Институт Пастера обнаружил девять мутаций французской вариации. Ученые указывают, что появление новых штаммов — это естественный процесс. Сейчас во Франции проводят исследования «бретонской» вариации. Пока она не получила широкого распространения.
В начале этого года ВОЗ констатировала, что заболеваемость COVID-19 снижается, однако новые вариации активно распространяются. Сейчас в мире существуют сразу несколько штаммов коронавируса, например вьетнамский, британский и южноафриканский.