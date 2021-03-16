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11:36 (мск), источник: Фонтанка

В Европе появился французский штамм коронавируса. Тесты его не видят

Французские ученые рассказали о новой вариации коронавируса, которая получила название «бретонской».

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«Генеральное управление здравоохранения Франции объявило о появлении в Бретани нового варианта коронавируса SARS-CoV2. Как минимум восемь человек оказались его носителями», — сообщает 16 марта Ouest France.

Особенностью нового штамма стало то, что его сложно выявить обычными тестами.

Так, у некоторых инфицированных «бретонским» коронавирусом наблюдаются симптомы COVID-19, однако ПЦР-тесты у них были отрицательными.

Институт Пастера обнаружил девять мутаций французской вариации. Ученые указывают, что появление новых штаммов — это естественный процесс. Сейчас во Франции проводят исследования «бретонской» вариации. Пока она не получила широкого распространения.

В начале этого года ВОЗ констатировала, что заболеваемость COVID-19 снижается, однако новые вариации активно распространяются. Сейчас в мире существуют сразу несколько штаммов коронавируса, например вьетнамский, британский и южноафриканский.

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