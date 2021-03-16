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12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Заблудившаяся собака прошла 160 километров за три недели

Неравнодушные люди вернули ее домой.

Исчезнувшая из своего дома в США собака по кличке Айви проделала путь длиной в 160 километров за 23 дня.

Спасатели животных обнаружили беглянку в штате Небраска, пока ее хозяева в Айове сходили с ума от беспокойства, сообщает UPI. Собака выбежала из своего дома в Су-Сити 12 февраля и не вернулась. Айви замечали в нескольких городах по пути в Небраску, но перепуганная собака убегала от людей, которые хотели помочь ее вернуть.

В конце концов один из жителей Омахи, заметивший собаку у себя возле дома, связался с зоозащитниками, а затем с помощью еды заманил животное в гараж. Там ее наконец удалось поймать и вернуть хозяевам.

По словам владельцев, Айви потеряла около 5 кг, а ставший большим ошейник застрял у нее в районе подмышки. Ветеринары осмотрели и подлечили беглянку, и сейчас Айви поправляется дома.

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