12:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заблудившаяся собака прошла 160 километров за три недели
Неравнодушные люди вернули ее домой.
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Исчезнувшая из своего дома в США собака по кличке Айви проделала путь длиной в 160 километров за 23 дня.
Спасатели животных обнаружили беглянку в штате Небраска, пока ее хозяева в Айове сходили с ума от беспокойства, сообщает UPI. Собака выбежала из своего дома в
В конце концов один из жителей Омахи, заметивший собаку у себя возле дома, связался с зоозащитниками, а затем с помощью еды заманил животное в гараж. Там ее наконец удалось поймать и вернуть хозяевам.
По словам владельцев, Айви потеряла около 5 кг, а ставший большим ошейник застрял у нее в районе подмышки. Ветеринары осмотрели и подлечили беглянку, и сейчас Айви поправляется дома.
Анна Лысенко