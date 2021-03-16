12:27 (мск), источник: Life.ru
Россиян предупредили о дефиците мест в турецких отелях
Местные путешественники более выгодны для гостиниц, чем иностранцы.
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Объекты туризма в Турции готовятся к открытию сезона 2021 года и встрече иностранных гостей, в том числе из России, однако в мае в курортных отелях страны ожидается сильнейший дефицит мест
Отмечается, что большое количество путешествий внутри страны прогнозируется во время Рамадана, когда по традиции местные жители с семьями активно выезжают на отдых. В 2021 году месяц Рамадан начнётся 13 апреля, а 13 мая верующих ждёт
С этим согласен и президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Юлкай Атмака, который подчеркнул, что в текущем году всё готово к встрече турецких и российских туристов. Он также отметил, что для отелей местные путешественники более выгодны, чем иностранцы, поскольку они платят напрямую гостиницам, причём перед заездом. А цены для местного рынка отели выставляют выше, чем вынуждены давать крупным туроператорам.