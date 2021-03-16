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12:28 (мск), источник: РБК

Использование вакцины AstraZeneca приостановили на ее «родине»

Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса производства шведско-английской AstraZeneca в качестве меры предосторожности до прояснения ситуации с побочными эффектами от применения препарата. Об этом сообщает шведское Агентство здравоохранения.

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Источник: AFP 2020

Использование препарата будет приостановлено до завершения расследования возможных побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В ходе этого расследования планируется выяснить, связаны ли случаи тромбоза у вакцинированных с прививкой.

«Важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией» — сказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

В шведском ведомстве отметили, что вакцина AstraZeneca обеспечивает хорошую защиту от коронавируса, а общее количество введенных доз составляет 17 млн.

В самой Швеции не сообщалось о побочных эффектах препарата.

Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 16 марта консультативный комитет организации по безопасности вакцин рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.

Вакцина AZD1222 разрабатывалась совместно учеными из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (AstraZeneca). К ноябрю 2020 года AstraZeneca сообщила, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции.

В компании говорили, что серьезных побочных явлений зафиксировано не было. При этом ранее исследования препарата пришлось временно прервать из-за смерти одного из испытателей. Однако тогда медики пришли к выводу, что его смерть с вакциной не связана и испытания безопасны.

После начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Медики, изучавшие случаи смерти, выявили образование тромбов у привитых этим препаратом.

В свою очередь в фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн вакцинированных.

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