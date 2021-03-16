12:28 (мск), источник: РБК
Использование вакцины AstraZeneca приостановили на ее «родине»
Швеция приостановила использование вакцины от коронавируса производства
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Использование препарата будет приостановлено до завершения расследования возможных побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
«Важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти случаи быть связаны с вакцинацией» — сказал государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.
В шведском ведомстве отметили, что вакцина AstraZeneca обеспечивает хорошую защиту от коронавируса, а общее количество введенных доз составляет 17 млн.
Ранее о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca объявили многие европейские страны: Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Португалия, Кипр, Нидерланды, Австрия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Ирландия, Люксембург, Норвегия и Исландия. За пределами Европы применение препарата приостановили Индонезия, Демократическая Республика Конго, Таиланд и Южная Африка.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что 16 марта консультативный комитет организации по безопасности вакцин рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca.
Вакцина AZD1222 разрабатывалась совместно учеными из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (AstraZeneca). К ноябрю 2020 года AstraZeneca сообщила, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции.
В компании говорили, что серьезных побочных явлений зафиксировано не было. При этом ранее исследования препарата пришлось временно прервать
После начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Медики, изучавшие случаи смерти, выявили образование тромбов у привитых этим препаратом.
В свою очередь в фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет. По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн вакцинированных.